Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день

По старой договоренности, гуманитарная пауза заканчивается сегодня в 08:00 (время моск.).

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Власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС договорились вчера о продлении временного гуманитарного перемирия еще на один день, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц Египта.

Источники добавили, что в рамках еще одного дня перемирия ожидается, что будут освобождены 10 заложников ХАМАС, в основном женщины и дети. На пятницу 1 декабря выпадает восьмой день перемирия.

Официального подтверждения от одной из сторон конфликта пока не поступало.

Освобождение пленников, удерживаемых в секторе Газа, происходит в обмен на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

Временная четырехдневная гумпауза между сторонами была достигнута 24 ноября, с того момента она периодически продлевалась. По старой договоренности, перемирие должно было закончиться сегодня в 8 утра.