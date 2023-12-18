Путин подписал указ о продлении спецрежима для зарубежных инвесторов бизнеса в РФ

Российские бизнесмены могут не учитывать голоса иностранных инвесторов, если их доля в компании не превышает 50%.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому специальный режим, установленный для крупных российских компаний с отказавшимися от участия в бизнесе совладельцами из недружественных стран, продолжает действовать до конца следующего года. Режим действует с января текущего года.

«Действующий с января 2023 года специальный режим для крупных российских компаний с отошедшими от дел совладельцами из недружественных стран сохранили», - сообщает 360.

Российские бизнесмены могут не учитывать голоса зарубежных совладельцев при условии, что их доля не превышает 50% и сумма выручки компании за прошлый год составила больше 100 миллиардов рублей.

Запрет на сделки с долями зарубежных инвесторов в стратегических предприятиях РФ будет продлен до конца 2025 года, говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что в следующем году в России по-прежнему будет действовать мораторий на проверки бизнеса. Решение было принято правительством по поручению президента Владимира Путина. Мораторий не будет распространяться на высокорисковые предприятия.