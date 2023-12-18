Регулирование числа алкомаркетов обсудили в РФ на заседании по защите здоровья

В период новогодних праздников у людей усиливается алкогольная зависимость, заявил Шолбан Кара-оол. Именно поэтому нужно проводить профилактику среди населения.

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На итоговом заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз 18 декабря обсудили регулирование количества алкомаркетов. Одним из предложений стало установить допустимое количество таких магазинов на квадратный километр.

Особенно актуален этот вопрос перед новогодними праздниками. Заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что именно в это время у людей усиливается алкогольная зависимость, поэтому необходимо проводить определенную профилактику.

«...эти праздники ознаменовываются тем, что (у людей. - Прим. ред.) усиливается алкогольная зависимость. И нам, конечно, хотелось бы провести определенную профилактику, чтобы это было в меньшей степени, чтобы меньше была доступность алкоголя», - заявил Кара-оол.

В заседании приняли участие представители законодательных органов власти, министерств культуры и спорта, а также председатели комитетов по соцполитике из более чем 20 регионов.

Ранее в Минздраве предложили убрать с прилавков российских магазинов крепкий алкоголь в период с 20:00 до 11:00. Инициатива была вызвана превышением запланированных показателей по продаже спиртных напитков на душу населения.