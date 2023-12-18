Путин пообещал исправить ситуацию с принятием девушек на кафедру Академии ФСБ

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Российский президент Владимир Путин пообещал исправить ситуацию с принятием девушек на кафедру информационных технологий в Академии ФСБ. Об этом он заявил на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Одна из участниц рассказала, что в Академии ФСБ не рассматривают девушек как кандидатов на специальность «информационная защита». Путин заявил, что эту ситуацию нужно исправить и дать возможность женщинам раскрыть свой потенциал в других профессиях.

«Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России. И там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. Особенно это касается современных профессий», - отметил президент.

Он привел в пример девушек-летчиц из российских летных училищ. По словам Путина, они «блестяще» управляют боевыми машинами.

Ранее российский президент прокомментировал вопрос об абортах в стране. Он заявил, что хотя стране выгодно, чтобы женщины принимали решение в сторону сохранения жизни ребенка, однако права женщин должны соблюдаться.