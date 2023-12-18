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Директор Буйнова заявил о действующих от имени артиста мошенниках

Анастасия Бобылева
18:35 18.12.2023
Как сообщил Сергей Пудовкин, чтобы обмануть собеседника, мошенники использовали сгенерированное нейросетью видео с Буйновым.
Директор Буйнова заявил о действующих от имени артиста мошенниках
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин рассказал о мошенниках, которые пытались выманить у него крупную сумму в криптовалюте при помощи технологии deepfake. Злоумышленники действовали от имени артиста.

Как сообщает «360», мошенники вступили в переписку с Пудовкиным, и чтобы подтвердить, что по ту сторону экрана действительно находится Буйнов, они использовали сгенерированное нейросетью видео. После переписки директор артиста узнал, что Буйнов на самом деле ему не писал.

«Произошла попытка украсть или похитить 10 тысяч USDT. Мы обратимся в полицию незамедлительно. Обращаем ваше внимание, что, если к вам поступят сообщения с Telegram или телефона Александра Буйнова, это может быть мошенничеством», - предупредил Сергей Пудовкин.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация очень опасная и что преступники также могут использовать образы других известных людей для мошеннических действий.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил установить обязательную маркировку контента, созданного с помощью дипфейков. Он объяснил это тем, что технологию могут использовать с преступными целями.

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