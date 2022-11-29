В России предложили маркировать созданный с помощью дипфейков контент

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Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил установить обязательную маркировку контента, создан с помощью дипфейков. Соответствующее обращение направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Об этом сообщает RT.

По мнению специалистов, дипфейки могут стать инструментом преступников. Способствовать этому может то, что многие россияне вообще не знают о технологии синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте.

В связи с этим предложено закрепить подобную технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным. Например, при помощи дипфейков можно провести взлом аутентификации по лицу.

Станислав Кудж также считает, что модуль «Противодействие дипфейкам» нужно включить в спецпроект Минцифры «КиберЗОЖ». Это позволит повысить уровень информированности населения.

Ранее «Звезда» рассказывала, как мошенники выманивают крупные суммы при помощи дипфейков. В России уже появились первые жертвы обмана при помощи нейросетей.