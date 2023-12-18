ЦИК РФ принял поданные Путиным документы на выдвижение в президенты
Российский президент ранее сообщал о своем решении участвовать в выборах.
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ЦИК РФ принял у президента РФ Владимира Путина документы на выдвижение в президенты. Опубликованы кадры передачи документов в руки сотрудников Центризбиркома.
В числе поданных Путиным документов - заявление о согласии баллотироваться, ходатайство о регистрации группы с личными данными кандидата и других участников, протокол собрания. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.
Ранее российский лидер сообщил о своем решении участвовать в выборах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это решение было принято спонтанно и не являлось заготовкой.