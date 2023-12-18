Премьер Венгрии Орбан подарил Эрдогану коня

Виктор Орбан назвал коня, которого он передал Эрдогану, подарком от одной конной нации другой конной нации.

© Фото: соцсети Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время дипломатического визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Будапешт подарил ему коня. Об этом премьер написал в своих социальных сетях.

«Подарок от одной конной нации другой конной нации: аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш», - сообщил Орбан.

Пост политика сопровождает фотография Эрдогана с его подарком.

Ранее обмен подарками произошел между лидерами Китая и Белоруссии Си Цзиньпинем и Александром Лукашенко. Председатель КНР передал своему коллеге шелковую картину с горными пейзажами Китая, а Лукашенко в ответ отправил в Пекин декоративное панно «Беларусь моя».