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Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси останется у власти еще на один срок - до 2030 года по итогам выборов. Ас-Сиси заручился поддержкой 89,6% избирателей при высокой явке почти в 67%. Итоги президентской избирательной кампании сегодня огласила Национальная избирательная комиссия Египта.

Выборы признаны состоявшимися по итогам первого же тура. Оппоненты из Республиканской народной партии, Египетской социал-демократической партии и партии «Вафд» не смогли преодолеть даже 5-процентный барьер.

Напомним, что Египет активно взаимодействует со странами БРИКС и, возможно, станет полноправным участником этого объединения в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что власти Египта предоставили гуманитарный коридор беженцам из сектора Газа - к КПП «Рафах» хлынули сотни тысяч палестинцев. Через это же окно прошла эвакуация свыше 1 000 граждан России, оказавшихся в зоне военного конфликта.