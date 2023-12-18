Суд арестовал более 50 мигрантов и 22 выдворил из страны за драку у «Садовода»

Суд признал, что иностранные рабочие вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, а некоторые находились в России нелегально.

© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Более 50 мигрантов получили наказание в виде административного ареста за стычку с полицией у оптового рынка «Садовод» на окраине Москвы. Решение об аресте принял сегодня Люблинский районный суд столицы.

По информации пресс-службы суда, всего на рассмотрение поступили дела 73 участников драки с полицией.

«51 человек признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Им назначен административный арест. Еще 22 человека отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан», - приводит ТАСС информацию из суда.

Ранее сообщалось о стычке мигрантов с полицией в Москве 15 декабря, силовики задержали порядка 80 человек, которые вели себя агрессивно. Для установления правопорядка полицейским пришлось стрелять в воздух. После проверки документов выяснилось, что каждый четвертый участник драки находился в России нелегально.