США перенесли поставки ракет GLSDB Украине на 2024 год
Поставки Киеву американских высокоточных ракет дальнего действия GLSDB переносятся на следующий год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Люди, знакомые с текущими сроками, говорят, что поставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой на Украину», - говорится в публикации.
Ожидается, что поставки будут осуществлены в первой половине 2024 года после проведения необходимых проверок. Эти высокоточные снаряды с дальностью 160 км призваны дополнить ракеты ATACMS, которые были переданы Соединенными Штатами Украине осенью.
В начале ноября отмечалось, что новый пакет западной помощи Киеву не будет включать в себя ракеты ATACMS, которые особенно опасны для мирного населения.