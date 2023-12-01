США перенесли поставки ракет GLSDB Украине на 2024 год

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Поставки Киеву американских высокоточных ракет дальнего действия GLSDB переносятся на следующий год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Люди, знакомые с текущими сроками, говорят, что поставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой на ​​Украину», - говорится в публикации.

Ожидается, что поставки будут осуществлены в первой половине 2024 года после проведения необходимых проверок. Эти высокоточные снаряды с дальностью 160 км призваны дополнить ракеты ATACMS, которые были переданы Соединенными Штатами Украине осенью.

В начале ноября отмечалось, что новый пакет западной помощи Киеву не будет включать в себя ракеты ATACMS, которые особенно опасны для мирного населения.