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США перенесли поставки ракет GLSDB Украине на 2024 год

Елизавета Кондрикова
08:17 01.12.2023
Они станут дополнением к ракетам ATACMS, переданным Вашингтоном осенью.
США перенесли поставки ракет GLSDB Украине на 2024 год
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Поставки Киеву американских высокоточных ракет дальнего действия GLSDB переносятся на следующий год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Люди, знакомые с текущими сроками, говорят, что поставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой на ​​Украину», - говорится в публикации.

Ожидается, что поставки будут осуществлены в первой половине 2024 года после проведения необходимых проверок. Эти высокоточные снаряды с дальностью 160 км призваны дополнить ракеты ATACMS, которые были переданы Соединенными Штатами Украине осенью.  

В начале ноября отмечалось, что новый пакет западной помощи Киеву не будет включать в себя ракеты ATACMS, которые особенно опасны для мирного населения.

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