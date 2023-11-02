Reuters: ракет ATACMS не будет в новом пакете военной помощи США Киеву

В список войдут ракеты, артиллерия и боеприпасы с лазерным наведением для борьбы против российских БПЛА стоимостью около 300 миллионов долларов.

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Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, сообщает Reuters. В него войдут ракеты и боеприпасы с лазерным наведением для борьбы против российских БПЛА стоимостью около 300 миллионов долларов.

Новые поставки включают дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 105-мм и 155-мм артиллерийские орудия, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и грузовики.

Ожидается, что в пакете не будет дополнительных ракет ATACMS. Ранее часть республиканцев в конгрессе призвали президента Джо Байдена направить Киеву ракеты большей дальности, в то время как другие консервативные законодатели выступают против увеличения помощи Украине.

По данным американского издания Politico, киевский режим умоляет США нарастить поставки оружия на Украину. Делегация из Киева приезжала в Вашингтон и передала властям США «список пожеланий», в который вошли системы ПВО, тактические ракеты большой дальности.