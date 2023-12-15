Путин о президентской кампании: вмешательства в дела РФ будут жестко пресекаться

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Любое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации во время предвыборной кампании будет жестко пресекаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами политических фракций.

«Все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами России. Любое вмешательство во внутренние дела России будет жестко пресекаться... Мы защитим свободу народа, его суверенитет и его право выбирать свое будущее», - пообещал Путин.

Говоря о ближайших выборах глава государства особо подчеркнул, что предвыборная гонка и само голосование должны пройти в полном соответствии с законом. Президент напомнил, что только народ России является источником власти в стране.