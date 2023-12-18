В Петербурге после смерти местного жителя от удара сосульки начали убирать наледь

В Петербурге местный житель скончался возле дома по улице Мечникова от удара сосулькой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

После трагедии в Калининском районе Санкт-Петербурга, где местный житель погиб после удара сосулькой по голове, работники жилищно-коммунальных хозяйств начали сбивать наледь со злополучной крыши. Соответствующие кадры показал корреспондент «Звезды».

Территория возле магазина на первом этаже дома по улице Мечникова оцеплена. Во время удара погибший находился у входа в этот магазин. На снегу на месте происшествия еще осталась кровь.

Ранее в Петербурге на набережной реки Мойки ледяная глыба упала на голову женщины. Она получила сильнейший удар, позже ее госпитализировали.