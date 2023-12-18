Музыканту Мартичу грозит выдворение из РФ за пропаганду наркотиков

© Фото: личный архив Петара Мартича

Российского музыканта сербского происхождения Петара Мартича, основателя групп «прыгай киска» и «Пасош», обвиняют по статье о пропаганде наркотиков. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или выдворение из России.

«В суд поступил протокол в отношении Мартича П., составленный по части 2 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином")», - сообщили ТАСС в Никулинском суде города Москвы.

В суде уточнили, что выдворить музыканта могут после 15 суток ареста. Дату заседания по делу Мартича пока не назначили.

Петар Мартич живет в России с 1997 года. В 2013 году он основал проекты «прыгай киска» и «Пасош», а с 2021 года музыкант развивает сольную карьеру.

Ранее стало известно, что российским рэперам, которые исполняют со сцены треки о наркотиках, может грозить уголовная ответственность. Соответствующее заявление сделал замглавы МВД Игорь Зубов. Изменения могут появится в КоАП и УК РФ после 2024 года.