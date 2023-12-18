Машину скорой не пропустили к умирающему 14-летнему боксеру в Первоуральске

Перед машиной скорой помощи не открыли шлагбаум - его пришлось поднимать вручную, теряя драгоценное время.

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Машина скорой, спешившая на помощь смертельно раненному 14-летнему боксеру, потеряла время, стоя около шлагбаума на территории спортцентра. Об этом сообщил Life.

SHOT опубликовал видео, как карета скорой останавливается перед опущенной преградой, через несколько мгновений из машины выходит медработник, чтобы пешком идти для оказания помощи пострадавшему. В этот момент какой-то мужчина поднимает шлагбаум вручную, и машина въезжает на стадион.

По данным СМИ, вопреки правилам проведения спортивных турниров, на матче не дежурила бригада скорой.

Напомним, что 14-летний спортсмен погиб после боксерского поединка в Первоуральске. По предварительным сведениям, ребенок получил во время матча травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу.