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Машину скорой не пропустили к умирающему 14-летнему боксеру в Первоуральске

Ирина Елагина
15:53 18.12.2023
Перед машиной скорой помощи не открыли шлагбаум - его пришлось поднимать вручную, теряя драгоценное время.
Машину скорой не пропустили к умирающему 14-летнему боксеру в Первоуральске
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Машина скорой, спешившая на помощь смертельно раненному 14-летнему боксеру, потеряла время, стоя около шлагбаума на территории спортцентра. Об этом сообщил Life.

SHOT опубликовал видео, как карета скорой останавливается перед опущенной преградой, через несколько мгновений из машины выходит медработник, чтобы пешком идти для оказания помощи пострадавшему. В этот момент какой-то мужчина поднимает шлагбаум вручную, и машина въезжает на стадион.

По данным СМИ, вопреки правилам проведения спортивных турниров, на матче не дежурила бригада скорой.

Напомним, что 14-летний спортсмен погиб после боксерского поединка в Первоуральске. По предварительным сведениям, ребенок получил во время матча травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу.

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