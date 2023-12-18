Глава МБА Кремлев заявил, что смертельный поединок в Первоуральске не был согласован

Глава МБА Умар Кремлев заявил, что виновные в смерти спортсмена в Первоуральске понесут наказание, а семья погибшего получит всестороннюю помощь.

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Соревнования по боксу в Первоуральске, после которых по дороге в больницу погиб 14-летний спортсмен, не были согласованы со Свердловской областной федерацией бокса. Об этом заявил глава Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

«14-летний ребенок умер в машине скорой помощи на несанкционированном турнире (осуществляемый без разрешения, не имея аккредитации) в Свердловской области», - написал Кремлев в своем Telegram-канале.

Глава МБА подчеркнул, что виновные в смерти мальчика будут найдены и понесут ответственность, а семье спортсмена будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее в сети были опубликованы кадры рокового боксерского турнира. На них видно, как 14-летний мальчик после нескольких ударов в печень начинает терять равновесие, а после падает без сознания.