Мать Маска раскритиковала Байдена за намерение «следить» за ее сыном

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Мать американского миллиардера Илона Маска Мэй раскритиковала президента США Джо Байдена в микроблоге Х (бывший Twitter). Так она прокомментировала новость о том, что тот будет использовать разные способы, чтобы следить за предпринимателем.

Мэй Маск заявила, что ее сын пытается сделать мир лучше, а Байден хочет его остановить. По ее словам, в других странах гордятся Илоном и не понимают истинных мотивов президента США. Она добавила, что не понимает, как реагировать на происходящее.

«Вы хоть представляете, насколько я в ярости?» - написала мать миллиардера.

Ранее президент США заявил, что связи Маска с другими странами «заслуживают внимания». Член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр рассказал о планах Байдена «следить» за предпринимателем всеми доступными способами. В том числе предполагается задействовать для этого Минюст, Федеральное управление гражданской авиации США, Окружной суд Нью-Йорка и Федеральную комиссию по связи.