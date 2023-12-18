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Депздрав Москвы назвал штатной ситуацию с очередью скорых у больниц

Ирина Елагина
13:27 18.12.2023
По данным СМИ, у двух столичных инфекционных больниц были замечены очереди в десятки карет скорой помощи.
Депздрав Москвы назвал штатной ситуацию с очередью скорых у больниц
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Очередь машин скорой помощи у приемных покоев инфекционных больниц в Москве связана с правилами осмотра пациента и является штатной для сезонного роста заболеваемости. Об этом заявили в столичном Департаменте здравоохранения, комментируя информацию в СМИ о скоплении скорых на территории ИКБ №1 и №2.

«Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», - отметили в департаменте.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, прием пациентов в инфекционных больницах «происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах». Таких изолированных помещений в ИКБ №1 всего 12 боксов.

«Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом», - пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось о рекомендации санитарного врача Москвы носить маски в транспорте и других общественных местах в столице, при этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что пока речь не идет о введении масочного режима.

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