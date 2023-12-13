Роспотребнадзор: ношение масок в Москве носит рекомендательный характер

Соблюдение рекомендаций - это вопрос личной безопасности, а не сигнал для введения масочного режима, сообщили в ведомстве.

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Исключительно рекомендательный характер носит правило ношения масок в Москве, так как это вопрос личной ответственности и расценивать данные рекомендации как повод введения масочного режима не стоит. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

«Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими», - уточнили в ведомстве.

Из-за начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа в ведомстве усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей болезней. Также населению даны рекомендации для профилактики заболеваемости, они опубликованы на сайте Роспотребнадзора по Москве. Следует чаще мыть руки и использовать антисептики, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, употреблять в пищу продукты, богатые витамином С.

Также в России был отмечен серьезный рост заболеваемости COVID-19. По сравнению с последней неделей показатель увеличился на 38,4%. Новым штаммом COVID-19 «пирола» заболели 10 человек в РФ.