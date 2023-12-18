Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин совместно со своими коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Главы правительств стран Содружества Независимых Государств осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям регионов России. Министры начали обход выставки со стенда Свердловской области, рассказывающего о развитии региона через призму промышленности. Затем гости осмотрели экспозицию Челябинской области, где достопримечательности региона можно увидеть с высоты птичьего полета, а также узнать про промышленный потенциал и успехи области в разных сферах.

После этого глава российского правительства со своими коллегами из СНГ осмотрел стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее популярность выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что москвичи и гости столицы посещают павильоны стран СНГ, приобщаясь к их культуре.