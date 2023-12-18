Путин отметил популярность выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президент РФ подчеркнул, что жители Москвы и гости столицы также посещают павильоны государств Содружества, приобщаясь к культуре стран СНГ.

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул огромный интерес народа к выставке-форуму «Россия», проходящей на ВДНХ. Об этом президент сказал в ходе своего видеообращения на встрече глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Глава Российского государства отметил, что выставка-форум приняла уже несколько миллионов посетителей. В то же время активно посещаются и обновленные павильоны государств Содружества, где каждый может узнать о культуре и современной жизни стран Содружества.

«Это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ», - подчеркнул Путин.

Недавно Владимир Путин ответил на вопросы жителей России, отечественных и иностранных журналистов в ходе четырехчасовой прямой линии. Президент ответил на злободневные вопросы россиян, касающиеся в том числе темы абортов и роста цен на куриные яйца.