МЧС РФ эвакуировало из сектора Газа всех жителей, обратившихся за помощью

За полтора месяца работы сотрудники МЧС России эвакуировали более 1 000 человек из сектора Газа, включая более 470 детей.

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Глава МЧС Александр Куренков сообщил о решении вывести оперативную группу МЧС России, занимавшуюся эвакуацией граждан РФ из сектора Газа. Об этом он сообщил в ходе оперативного селекторного совещания.

Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне выполнения всех заявок с просьбами об эвакуации, поступивших в МИД страны. Согласно заявлению главы МЧС, за время работы оперативной группы, находившейся на территории Египта, в Россию были доставлены более 1 000 человек, которые получили «всестороннюю помощь и поддержку».

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан - еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены», - сказал Куренков.

Предпоследний, 11-й спецборт МЧС прибыл из Египта в Москву 10 декабря. Эвакуированных через КПП «Рафах» граждан России и членов их семей доставили в Домодедово, где оказали необходимую помощь и выдали предметы первой необходимости.