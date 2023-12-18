Отряды БАРС получили более 90 антидроновых ружей и 40 автомобилей для нужд СВО

Также прошла церемония вручения государственных наград добровольцам, проявившим мужество и героизм при выполнении воинского долга.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы отрядов БАРС получили более 90 антидроновых ружей и оборудование для борьбы с беспилотниками ВСУ, а также 40 автомобилей высокой проходимости. Кадры церемонии, которая проходила в одной из воинских частей Южного военного округа, публикует Минобороны.

Ключи от автомобилей передал лично начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Также особо отличившиеся бойцы получили заслуженные награды. Офицерам и солдатам вручили медали «За храбрость».

В начале декабря Минобороны рассказало о подвигах добровольцев отряда БАРС. Военнослужащие под командованием Игоря Блинова выполняли задачи по прикрытию разведывательной группы и уничтожили превосходящие силы противника в неравном бою.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.