Бойцы отряда БАРС уничтожили превосходящие силы противника в неравном бою

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Группа добровольцев отряда БАРС под командованием Игоря Блинова ликвидировала более 15 украинских националистов во время боев в зоне военной операции по защите Донбасса. О подвигах наших военнослужащих сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве пояснили, что группа прикрывала разведчиков. Боевиков, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием, обнаружил сам Блинов, когда находился на позиции. Противник пытался обойти с флангов, однако сделать ему это не позволили наши бойцы. Враг превосходил численно, но получил решительный отпор и был уничтожен.