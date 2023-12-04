Бойцы отряда БАРС уничтожили превосходящие силы противника в неравном бою
Группа добровольцев отряда под командованием Игоря Блинова выполняла задачи по прикрытию разведывательной группы.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Группа добровольцев отряда БАРС под командованием Игоря Блинова ликвидировала более 15 украинских националистов во время боев в зоне военной операции по защите Донбасса. О подвигах наших военнослужащих сообщили в российском Минобороны.
В ведомстве пояснили, что группа прикрывала разведчиков. Боевиков, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием, обнаружил сам Блинов, когда находился на позиции. Противник пытался обойти с флангов, однако сделать ему это не позволили наши бойцы. Враг превосходил численно, но получил решительный отпор и был уничтожен.