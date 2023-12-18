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В кабинете помощника Залужного нашли прослушивающие «жучки»

Ирина Елагина
10:59 18.12.2023
Служба безопасности Украины не может объяснить, кто и зачем прослушивал военное руководство, и намерена разобраться в рамках расследования уголовного дела.
В кабинете помощника Залужного нашли прослушивающие «жучки»
© Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Личный помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Константин Бушуев также находился «под колпаком». По данным украинских СМИ, в его кабинете тоже имелась прослушка.

«Прослушивающие устройства обнаружены и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева», - приводит информацию ТАСС.

Напомним, что накануне СБУ обнаружила «жучки» в офисе Залужного - «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы». Кто именно и с какой целью прослушивал военное руководство страны, неизвестно. Чтобы разобраться в шпионской истории, в Киеве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК Украины по факту незаконного использования специальных техсредств получения информации.

Ранее сообщалось о сложных отношениях Зеленского и Залужного из-за напряженной ситуации в зоне СВО.

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