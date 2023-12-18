Представитель МИД РФ заявила, что решение Германии снести памятник антифашисту может привести к появлению памятников Гитлеру и другим нацистам.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей ФРГ демонтировать памятник антифашисту Эрнсту Тельману, установленный в Берлине, и отправить киевскому режиму средства, вырученные с переплавки памятника. Комментарий представитель МИД опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что снос старых памятников на Западе оправдывают установкой памятников новым историческим личностям. В то же время Захарова напомнила, что в России памятник Тельману стоит у метро «Аэропорт», рядом с недавно установленным памятником советскому генералу Ивану Черняховскому, и «никому и в голову не пришло снести один памятник ради другого».

«История повторяется: Тельмана казнят снова. Официальный Берлин должен бить во все колокола: если "новая этика" приводит к отторжению памятника антифашисту, то лет через 5-10 в Германии она же приведет к появлению памятников Гитлеру и другим национал-социалистам», - написала Захарова.

Ранее Германия передала киевскому режиму вторую систему ПВО Patriot. По заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, она будет введена в работу уже в этом году.