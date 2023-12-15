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Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot

Владимир Рубанов
05:03 15.12.2023
На сайте федеральной канцелярии ФРГ опубликован список очередной партии вооружений, которую Германия поставила Киеву.
Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallook Press
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Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot вместе с ракетами к ней, сообщает «360». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система Patriot, обещанная Берлином Киеву, будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году.

На сайте федеральной канцелярии ФРГ опубликован список очередной партии вооружений, которую Германия передала Украине. В нем значатся девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, три беспилотных машины для разминирования, 7 390 боеприпасов 155-мм, для разминирования, 14 систем обнаружения дронов, четыре прицепа к тягачам и 8 тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.

Первая Patriot была поставлена на Украину в апреле текущего года. Киев также получил эти системы от других стран - США и Нидерландов.

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