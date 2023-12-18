Расчеты «Градов» сорвали попытку продвижения ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны России сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» сорвали украинскую попытку продвинуться на Запорожском направлении.
Наступательный порыв врага был остановлен 122-миллиметровыми осколочными реактивными снарядами. Разведкой и корректировкой огня занималось подразделение беспилотных летательных аппаратов.
Выпустив реактивные снаряды, бойцы покинули позицию, чтобы не подставляться под ответный удар противника.
Командир реактивной артиллерийской батареи с позывным Орел рассказал, как боевые машины РСЗО смогли остановить колонну танков «Леопард». В ней было до семи танков такого типа. Удар реактивной артиллерии вышел точным - удалось поразить головную машину. В тот раз неприятель предпочел не связываться и отступил.
Ранее артиллерист с позывным Киса заявил, что попасть из «Урагана» в цель можно и без пристрелки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.