Артиллерист Киса заявил, что попасть из «Урагана» в цель можно и без пристрелки

В большинстве случаев, по словам командира расчета, требуется всего один пристрелочный выстрел, но бывает и так, что цель поражается сразу.

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Командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным Киса заявил, что из этой системы можно попасть по противнику и первым выстрелом - хоть и происходит это далеко не всегда.

Он отметил, что в большинстве случаев для поражения цели необходимо сперва сделать пристрелочный выстрел. Тем не менее, по словам Кисы, время от времени удается поражать цель сразу же.

Киса подчеркнул, что для артиллеристов нет второстепенных целей - важным является все.

Артиллерист сообщил, что «Ураганы» работают в целях поддержки пехоты, позволяя ей продвигаться вперед.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили укрепленные позиции врага на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.