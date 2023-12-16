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«Кого видим - отрабатываем»: десантник рассказал о боевой работе под Артемовском

06:35 16.12.2023
Группе разведчиков поступила задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наемников в заданном квадрате.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Разведгруппа Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватила опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщает Минобороны России.

Разведчики получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска. Группе поступила задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наемников в заданном квадрате. Десантники направились в эту точку на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. На месте они спешились и далее передвигались в пешем порядке, общаясь жестами по системе сигналов.

«Была задача по взятию опорника. Все сделали как по книжке: взлетает коптер, осматривает, после этого идет штурмовая группа. Заряженная, готовая к бою, с азартом. После этого противник сдается в плен», - рассказал заместитель командира разведгруппы с позывным «Ворон».

После предварительной разведки с воздуха с помощью квадрокоптера разведчики разделились для нанесения ударов. После огневого удара противник лишился возможности быстро перемещаться.

Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки и была накрыта огнем бронегруппы. Боевые машины десанта с разных сторон заперли боевиков в огневом мешке. После этого подошла подгруппа досмотра и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.

«В последнее время противник ведет себя скромно. Раньше можно было видеть, что у них много мобилизованных, которые идут стадом по полю, ничего не понимают. На данный момент, видимо, привезли новое подразделение, которое тоже не ориентируется на местности. Сами не понимают, что они тут делают. Ну, мы наблюдаем. Кого видим - того отрабатываем», - говорит «Ворон».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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