В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Ивановским десантникам вручили госнаграды в зоне спецоперации

09:36 17.12.2023
Бойцы ВДВ получили ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты III и IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, «За воинскую доблесть».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили очередные боевые государственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Артемовском направлении.

Бойцов наградили орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами III и IV степени, а также медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова, «За воинскую доблесть». Государственные награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами.

Награжденный Георгиевским крестом III степени заместитель командира разведывательной группы с позывным «Ворон» рассказал, за что получил награду.

«Данную награду получил за выполнение боевых задач в населенном пункте Берховка. В момент, когда мы заходили, наш батальон получил боевую задачу закрепиться на одной из высот и вести наблюдение группой наземного контроля за указанными ранее командирами территориями. Вышли на точку, закрепились. В этот момент шел накат. Наша полетная группа осталась в населенном пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения. Для меня это очень ценная награда, потому что дается бойцам за личное мужество. Для меня это не первая моя награда, а третья», - поделился боец.

В том бою военнослужащий, находясь под постоянным огнем со стороны ВСУ, корректировал работу артиллерии российских войск и в стрелковом бою уничтожил несколько украинских боевиков.

Ранее в Екатеринбурге орденами Суворова, Жукова и Кутузова наградили гвардейские соединения спецназа, мотострелковую бригаду и танковый полк Центрального военного округа. Госнаграды также получили военнослужащие, проявившие мужество и героизм на полях сражений спецоперации, - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали Жукова.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:26 В стране и мире
Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться
10:02 В стране и мире
В СБУ рассказали о нехватке средств против планирующих российских бомб
08:40 В стране и мире
На шпиль Нотр-Дама установили новую фигуру петуха с христианскими реликвиями
08:21 В стране и мире
Над Волгоградской областью сбиты два украинских беспилотника
05:00 В стране и мире
Видео
Российские космонавты с орбиты поздравили ракетчиков с Днем РВСН
Популярное
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
Путин сказал бы себе в 2000-х: «Верной дорогой идете, товарищи»
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.