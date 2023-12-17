Ивановским десантникам вручили госнаграды в зоне спецоперации

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Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили очередные боевые государственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Артемовском направлении.

Бойцов наградили орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами III и IV степени, а также медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова, «За воинскую доблесть». Государственные награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами.

Награжденный Георгиевским крестом III степени заместитель командира разведывательной группы с позывным «Ворон» рассказал, за что получил награду.

«Данную награду получил за выполнение боевых задач в населенном пункте Берховка. В момент, когда мы заходили, наш батальон получил боевую задачу закрепиться на одной из высот и вести наблюдение группой наземного контроля за указанными ранее командирами территориями. Вышли на точку, закрепились. В этот момент шел накат. Наша полетная группа осталась в населенном пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения. Для меня это очень ценная награда, потому что дается бойцам за личное мужество. Для меня это не первая моя награда, а третья», - поделился боец.

В том бою военнослужащий, находясь под постоянным огнем со стороны ВСУ, корректировал работу артиллерии российских войск и в стрелковом бою уничтожил несколько украинских боевиков.

Ранее в Екатеринбурге орденами Суворова, Жукова и Кутузова наградили гвардейские соединения спецназа, мотострелковую бригаду и танковый полк Центрального военного округа. Госнаграды также получили военнослужащие, проявившие мужество и героизм на полях сражений спецоперации, - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали Жукова.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.