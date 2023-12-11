В Екатеринбурге прошла церемония награждения пяти воинских формирований ЦВО
Государственные награды получили и военнослужащие, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Гвардейским соединениям спецназа, мотострелковой бригаде и танковому полку Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге были вручены ордена Суворова, Жукова и Кутузова.
Торжественную церемонию провели представители командования ЦВО, она прошла в присутствии личного состава воинских частей.
Еще в ходе церемонии были вручены государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм на полях сражений спецоперации, - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали Жукова.
Ранее сообщалось, что Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим ВС РФ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.