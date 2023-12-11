Армия В Екатеринбурге прошла церемония награждения пяти воинских формирований ЦВО Государственные награды получили и военнослужащие, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Гвардейским соединениям спецназа, мотострелковой бригаде и танковому полку Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге были вручены ордена Суворова, Жукова и Кутузова. Торжественную церемонию провели представители командования ЦВО, она прошла в присутствии личного состава воинских частей. Еще в ходе церемонии были вручены государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм на полях сражений спецоперации, - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали Жукова. Ранее сообщалось, что Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим ВС РФ. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика