МО РФ: средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над тремя областями
По данным Минобороны России, БПЛА были перехвачены в небе над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
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Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 декабря уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата, которые пытались совершить атаку на объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены в небе над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.