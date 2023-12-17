Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 боевиков.

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Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовикам 12-й бригады специального назначения «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения "Азов"*», - сказал он.

Кроме того, российские артиллеристы поразили три опорных пункта противника и ударили по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. По словам офицера, потери противника составили до 100 боевиков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что украинские боевики за сутки потеряли на Донецком направлении убитыми и ранеными до 290 человек. Он уточнил, что ВС РФ наносили поражение живой силе и технике противника в районах Курдюмовки, Клещеевки, Богдановка, Артемовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.