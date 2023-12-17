Бойцы Южной группировки поразили восемь опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении.

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Украинские боевики за сутки потеряли на Донецком направлении убитыми и ранеными до 290 человек, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск «Юг» Вооруженных сил РФ наносила поражение живой силе и технике националистов в районах Курдюмовки, Клещеевки, Богдановка, Артемовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки.

В районах Клещеевки и Победы бойцы Южной группировки при поддержке артиллерии отбили атаки штурмовых групп бригад ВСУ. По восьми вражеским опорным пунктам отработала артиллерия, применялись тяжелые огнеметные системы и были сброшены барражирующие боеприпасы.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские боевики лишились танка, двух БМП, пикапа и миномета калибра 120 миллиметров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.