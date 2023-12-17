ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника у Андреевки и Марьинки
Украинские боевики за сутки потеряли на Донецком направлении убитыми и ранеными до 290 человек, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Группировка войск «Юг» Вооруженных сил РФ наносила поражение живой силе и технике националистов в районах Курдюмовки, Клещеевки, Богдановка, Артемовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки.
В районах Клещеевки и Победы бойцы Южной группировки при поддержке артиллерии отбили атаки штурмовых групп бригад ВСУ. По восьми вражеским опорным пунктам отработала артиллерия, применялись тяжелые огнеметные системы и были сброшены барражирующие боеприпасы.
За минувшие сутки на Донецком направлении украинские боевики лишились танка, двух БМП, пикапа и миномета калибра 120 миллиметров.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.