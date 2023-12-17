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Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за расстрел израильских заложников

Сергей Лебедев
06:42 17.12.2023
Герци Халеви пообещал сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.
Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за расстрел израильских заложников
© Фото: Армия обороны Израиля
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Ответственность за инцидент с убийством израильскими военными трех заложников взял на себя начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Он пообещал сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.

«Расстрел заложников произошел вопреки инструкциям по открытию огня. Запрещено стрелять в тех, кто поднимает белый флаг и просит сдаться», - отметил Герци Халеви.

По его словам, нет ничего, чего бы в ЦАХАЛ хотели больше, чем спасти похищенных людей. Но военные были в стрессовых условиях и ошиблись.

«Армия обороны Израиля и я, как командующий, несем ответственность за произошедшее», - сказал Герци Халеви.

Глава Генштаба подчеркнул, что похищенные сделали все, чтобы военные их правильно распознали.

«В один момент раскрылась сложность нашей справедливой войны в Газе», - добавил он.

Напомним на днях израильские военные застрелили троих человек, которые 7 октября были взяты в заложники боевиками движения ХАМАС. Согласно результатам расследования, оказавшиеся на свободе пленники вышли к бойцам ЦАХАЛ с белым флагом. Однако их расценили, как угрозу и убили.

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