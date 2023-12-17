ЦАХАЛ: ошибочно убитые армией Израиля заложники несли белый флаг

На здании неподалеку была надпись из ткани «SOS» и табличка «спасите троих похищенных».

© Фото: IMAGO, Ghassan Abu Eid, Globallookpress

В ЦАХАЛ представили результаты первоначального расследования инцидента, в ходе которого израильские военные в секторе Газа по ошибке убили троих безоружных заложников. В ходе проверки выяснилось, что похищенные несли самодельный белый флаг, но по ним все равно открыли огонь.

В результате двое заложников были убиты. Еще один человек получил ранение, после чего вернулся в здание, в котором укрывался ранее. Затем он начал кричать на иврите «спасите» и попытался снова выйти на улицу.

«Через несколько минут после того, как третья фигура покидает здание, по ней производится еще один выстрел. Стрельба в обоих случаях, по версии предварительного следствия, велась вопреки инструкциям по открытию огня», - говорится в отчете.

Отмечается, что недалеко от места происшествия находилось здание, на котором была надпись из ткани «SOS» и табличка «спасите троих похищенных». В ЦАХАЛ предполагают, что заложники были брошены боевиками или сбежали из плена.

После первоначального расследования израильским военным рекомендовали уделять особое внимание знакам, которые могут отличить пленников: речь на иврите, поднятие рук и специфическая одежда.

Напомним, о трагедии стало известно в минувшую пятницу. Представители армии выразили соболезнования родственникам убитых и пообещали провести тщательное расследование.