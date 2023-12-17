Business Insider: ВС РФ успешно используют противодроновые экраны в окопах
Такие экраны затрудняют нанесение ударов дронами-камикадзе и работу разведывательных беспилотников.
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
Российские военные устанавливают защитные экраны в своих окопах и траншеях, чтобы скрыть передвижения своих войск от украинских дронов, пишет издание Business Insider.
Такие экраны затрудняют нанесение ударов дронами-камикадзе и работу разведывательных беспилотников, скрывая местонахождение военнослужащих, говорится в заметке.
Специалист, к которому издание обратилось за комментарием, назвал появление таких экранов «разумной адаптацией к среде, где дроны всех видов являются обычным явлением».
Ранее командир ВСУ заявил, что российские войска превосходят украинские по количеству FPV-дронов. По его словам, ВС РФ могут запустить до семи беспилотников в ключевых точках, в то время как украинская сторона - только один.