Business Insider: ВС РФ успешно используют противодроновые экраны в окопах

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Российские военные устанавливают защитные экраны в своих окопах и траншеях, чтобы скрыть передвижения своих войск от украинских дронов, пишет издание Business Insider.

Такие экраны затрудняют нанесение ударов дронами-камикадзе и работу разведывательных беспилотников, скрывая местонахождение военнослужащих, говорится в заметке.

Специалист, к которому издание обратилось за комментарием, назвал появление таких экранов «разумной адаптацией к среде, где дроны всех видов являются обычным явлением».

Ранее командир ВСУ заявил, что российские войска превосходят украинские по количеству FPV-дронов. По его словам, ВС РФ могут запустить до семи беспилотников в ключевых точках, в то время как украинская сторона - только один.