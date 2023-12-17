В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Удар ВСУ пришелся на Кировский район Донецка.
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
В результате обстрела ВСУ по Кировскому району Донецка пострадал один мужчина. Об этом сообщает предстаивтельство региона в СЦКК.
«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Кировском районе Донецка в поселке шахты Абакумова ранен мужчина 1978 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что 17 декабря из-за ударов ВСУ также пострадали частные жилые дома в Куйбышевском районе Донецка и многоквартирные дома в Никитовском районе в Горловке.
ВСУ вели обстрел снарядами калибра 155 миллиметров и 152, в том числе было выпущено четыре кассетных боеприпаса.
Ранее в Донецке при обстреле ВСУ повреждения получило здание детского сада - пострадали кровля и остекленение.