В Донецке при обстреле ВСУ пострадал мужчина

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В результате обстрела ВСУ по Кировскому району Донецка пострадал один мужчина. Об этом сообщает предстаивтельство региона в СЦКК.

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Кировском районе Донецка в поселке шахты Абакумова ранен мужчина 1978 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что 17 декабря из-за ударов ВСУ также пострадали частные жилые дома в Куйбышевском районе Донецка и многоквартирные дома в Никитовском районе в Горловке.

ВСУ вели обстрел снарядами калибра 155 миллиметров и 152, в том числе было выпущено четыре кассетных боеприпаса.

Ранее в Донецке при обстреле ВСУ повреждения получило здание детского сада - пострадали кровля и остекленение.