В Донецке при обстреле повреждено здание детского сада

Также под удар попало частное домовладение в Ленинском районе города, поврежден газопровод и электрический кабель.

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В Куйбышевском районе на западе Донецка в результате украинской атаки было повреждено здание детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Октябрьский получили повреждения кровля и остекление здания детского сада № 269», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также обстрелу подвергся Ленинский район Донецка, в результате в частном домовладении были повреждены газопровод и электрический кабель.

Всего накануне сообщали о 18 ударах украинских боевиков по территории Донецкой Народной республики. В результате обстрелов были ранены семь мирных жителей. Фиксировались атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии.