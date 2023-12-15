В Одессе сотрудники военкоматов начали ловить 15-летних подростков

Как сообщает издание «Страна.ua», во время рейдов военкомы спрашивают у местных жителей возраст с документами.

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В Одессе военкомы проводят рейды по спортивным клубам, где раздают повестки жителям. Об этом сообщает «Страна.ua», опубликовав также фотографии из местного фитнес-центра, куда нагрянула толпа силовиков.

При этом в связи с острой нехваткой личного состава в зоне боевых действий украинские военные комиссариаты идут на крайние меры - они вынуждены ловить всех, даже подростков в возрасте 15 лет.

«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», - передает сообщение телеканал «360».

Ранее стало известно, что украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий». Обиженный львовский военком не знал базовых основ христианской погребальной традиции и воспринял слова священника как оскорбление. После выдачи священнику повестки он гневно добавил, что если духовное лицо не явится в центр комплектования самостоятельно, то его «загрузят как мешок с картошкой».