В Одессе сотрудники военкоматов начали ловить 15-летних подростков
В Одессе военкомы проводят рейды по спортивным клубам, где раздают повестки жителям. Об этом сообщает «Страна.ua», опубликовав также фотографии из местного фитнес-центра, куда нагрянула толпа силовиков.
При этом в связи с острой нехваткой личного состава в зоне боевых действий украинские военные комиссариаты идут на крайние меры - они вынуждены ловить всех, даже подростков в возрасте 15 лет.
«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», - передает сообщение телеканал «360».
Ранее стало известно, что украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий». Обиженный львовский военком не знал базовых основ христианской погребальной традиции и воспринял слова священника как оскорбление. После выдачи священнику повестки он гневно добавил, что если духовное лицо не явится в центр комплектования самостоятельно, то его «загрузят как мешок с картошкой».