Очередную МБР «Ярс» загрузили в шахту в Козельском соединении РВСН

Козельское ракетное соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

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Очередную межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Козельское ракетное соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования», - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новейшими ракетными комплексами, но и в создании необходимой для несения службы инфраструктуры, более качественных условий для подготовки дежурных сил.

Тем временем, в Барнаульском ракетном соединении в рамках учений РВСН на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Расчеты выполнили марш протяженностью до 100 километров, отработали задачи и вводные по совершению маневренных действий, смены полевых позиций, их инженерного оборудования и охранения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.