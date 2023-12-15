Армия Израиля ошибочно застрелила трех похищенных израильтян в Газе

Родных и близких убитых уведомили о случившемся, в израильской армии проведут расследование.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно открыла огонь по трем похищенным израильтянам в районе Эш-Шуджаии сектора Газа, приняв их за «угрозу», израильтяне были убиты. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Во время боевых действий в Эш-Шуджаии Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, и они были убиты», - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что подозрения в отношении личностей погибших возникли после проверок, проведенных на месте их обнаружения, точно установить данные о погибших удалось после того, как тела были перевезены на территорию Израиля.

Представители армии сообщили близким убитых о случившемся, а также выразили свои соболезнования и «глубокое раскаяние». В ЦАХАЛ проведут расследование ситуации. По данным ЦАХАЛ, погибшие заложники были похищены палестинской стороной в день нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Накануне в Белом Доме США заявили, что в затапливаемых туннелях под сектором Газа могут быть заложники, удерживаемые там палестинским движением ХАМАС.