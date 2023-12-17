СК завел дела против двух баттл-рэперов за русофобские высказывания

Один из рэперов публично раскаялся в своих действиях и попросил прощения у русского народа и всех русских женщин.

© Фото: СК РФ

За разжигание ненависти и вражды по признаку национальности СК России возбудил уголовные дела в отношении двух батл-рэперов из «среднеазиатских республик», которые сейчас проживают в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Согласно публикации социальных медиа, двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Readovka, речь идет о Шерафгане Шарипове из Таджикистана и Исламе Закирове из Киргизии. Смысл рэп-баттла заключался в необходимости как можно изощреннее оскорбить своего оппонента.

На канале были опубликованы части записи с рэп-баттла, в котором Шарипов, предположительно, насмехается над инцидентом в Электростали, когда с молодого мужчины срезали скальп, когда тот попросил у преступников сигарету. «Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп», - сказал в своем выступлении рэпер.

Ислам Закиров же представил, как бьет «беременной русской» по животу и называет это «превентивным ударом». Видеоролик разошелся по Сети, после того как он получил резонанс, запись рэп-баттла была удалена со страницы сообщества.

Ислама Закирова сегодня задержали, об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. На опубликованном ею видео рэп-исполнитель просит прощение у всей русской нации и русских женщин. Его телефон с доказательством нарушения был изъят.

В его отношении и против его коллеги возбудили уголовное дело по статье 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти, совершенные публично).