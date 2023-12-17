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Синоптик Шувалов рассказал о природных аномалиях в России

Елизавета Кондрикова
18:04 17.12.2023
Экстремально ветреная погода и сильный снег будут наблюдаться на севере Курил и на Камчатке.
Синоптик Шувалов рассказал о природных аномалиях в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look
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Россию ожидают одновременно аномальные низкие и аномально высокие температуры в ближайшие несколько дней в разных регионах страны, рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35 °С. На европейскую территорию идёт положительная аномалия», - отметил Шувалов в интервью RT

В европейской части России можно будет ожидать положительные значения температур, в течение всей следующей недели показатели будут на 2-5 градусов теплее нормы. Уточняется, что особенно тепло будет в западных районах вследствие потоков воздуха из Атлантики. К примеру, в Пскове будет плюс 4 градуса тепла.

Синоптик также предупредил жителей севера Курил и Камчатки об экстремально ветреной погоде - до 30 м/с, а также сильном снегопаде. Ожидается, что выпадет до 30-40 метров снега.

Сегодня также объявили желтый уровень природной опасности в Москве и области - в регионе наблюдается гололедица, налипание снега, а также снежные осадки. Порывы ветра сегодня составят до 15 метров в секунду.

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