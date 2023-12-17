В Москве до 19 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Сегодня днем в столице и области установится плюсовая температура - один градус выше нуля.

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В Москве и Московской области объявлен второй, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания снега, информацию предоставил Гидрометцентр России.

Подобный уровень опасности будет действовать до 16:00 вторника 19 декабря. Уточняется, что вместе с гололедом в регионе местами также будут сильные порывы ветра до 15 м/с, однако только сегодня 17 декабря.

По данным Гидрометцентра, температура в столице и Подмосковье сегодня днем будет сохранятся на уровне от -1 до 1 градуса. Также прогнозируют снег и мокрый снег и предупреждают о налипании снега на дорогах. При этом во вторник-среду температура на улице будет плюсовой - она поднимется до 3-5 градусов выше нуля.

Подобная заснеженность в регионе объясняется циклоном «Ваня», который пришел в столицу в пятницу 15 декабря. В тот день выпало до 23 см осадков - на дорогах попадали в заносы, загруженность дорог составила 9 баллов.