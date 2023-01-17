Посольство РФ осудило запрет Австралии на вывешивание флагов РФ и Белоруссии на Australian Open

В посольстве указали на продвижение дискриминации российских теннисистов: от политики «нейтрального флага» к невозможности болельщикам поддерживать спортсменов.

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Неприемлемой политизацией спорта назван запрет на вывешивание государственных флагов России и Белоруссии наряду с другими флагами на турнире Australian Open - Открытом чемпионате Австралии по теннису. С таким осуждением выступило посольство России в Австралии.

«Решение о запрете вывешивания флагов России и Белоруссии в рамках чемпионата Austrialian Open - очередной пример недопустимой политизации спорта», - написало диппредство в Telegram-канале.

Российские дипломаты отметили, что дискриминация российских теннисистов пошла еще дальше: от политики «нейтрального флага» к невозможности болельщикам явно поддерживать своих спортсменов.

В начале января 2023 года организаторы Australian Open подтвердили участие российских теннисистов в турнире. Сообщалось, что теннисисты из России и Белоруссии смогут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года.