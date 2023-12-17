Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина

Мэр пообещал, что все горы снега - и именные, и нет - будут обязательно убраны.

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин отреагировал на «снеговые кучи» с его фамилией, указав на недостаточно эффективную работу управляющих компаний, которые «сильно подвели город и горожан». Ранее жители города нанесли на кучах снега надписи с фамилией мэра.

«Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других – независимо от того, именные они или нет – будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», - написал Кстенин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что работы по расчистке снега продолжаются в круглосуточном режиме, но также отметил, что власти города не могут оказать влияние на управляющие компании, ответственные за снегоуборочные мероприятия, - так называемых, «управляшек».

Глава города поблагодарил за единение граждан, которые помогают друг другу раскапывать заснеженные автомобили, очищают дороги и приводят свой двор в порядок.

Непогода застала в тяжелых условиях и жителей других регионов России - тысячи человек оставались более суток без света из-за ледяного дождя в Ростовской области. Для аварийных работ в Ростове-на-Дону привлекались бригады из других городов. Отмечалось, что буквально невозможно ходить по заснеженным дорогам.