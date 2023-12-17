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Путин: Россия или будет суверенной, или ее не будет вообще

Ян Брацкий
16:28 17.12.2023
Президент России подчеркнул, что россияне сами будут выбирать и созидать свое будущее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россия или будет суверенной державой, или ее не будет вообще. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Мы должны помнить, никогда не забывать и детям наказать: Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что это очень важная вещь, которая должна быть в голове и в сердце каждого. Россияне сами будут определять и созидать свое будущее, подчеркнул Путин. С его слов, это и есть суверенное мировоззрение и основа для подлинной гражданской консолидации.

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